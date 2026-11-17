Eine Diebstahl-Serie am Bahnhof Fritzens-Wattens konnte nun aufgeklärt werden. Insgesamt wurden von September bis 17. November sechs Roller gestohlen. Der Zwölfjährige hatte scheinbar einen Komplizen.

Nach einer Serie von E-Scooter-Diebstählen am Unterländer Bahnhof hat die Polizei einen 12-Jährigen auf frischer Tat ertappt. Zwischen September und November 2026 waren dort insgesamt sechs E-Scooter verschwunden.

Am 17. November observierte eine Polizeistreife den Bahnhofsbereich Fritzens-Wattens, nachdem mehrere Diebstähle angezeigt worden waren. Gegen 7.30 Uhr morgens konnten die Beamten einen 12-jährigen Österreicher beim Diebstahl eines Elektrorollers auf frischer Tat ertappen.

Auch bei Freund Diebesgut gefunden

Der Bub zeigte sich bei der Befragung geständig und gab an, in den vergangenen Wochen fünf E-Scooter gestohlen zu haben. Im Bereich des Bahnhofs konnten die Polizisten zwei E-Scooter sicherstellen, die der Zwölfjährige bereits entwendet hatte beziehungsweise gerade zu stehlen versuchte.