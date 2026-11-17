23-Jähriger in Innsbruck beraubt: Polizei nahm 19-Jährigen fest
Einem 23-Jährigen wurde am Dienstagnachmittag im Bereich der Unterführung Olympiastraße in Innsbruck das Handy gewaltsam geraubt. Die Polizei nahm kurz darauf einen Verdächtigen fest.
Am Dienstagnachmittag war ein 23-Jähriger im Bereich der Unterführung Olympiastraße in Innsbruck unterwegs. Gegen 15.45 Uhr wurde der Mann Opfer eines Überfalls. Ein zunächst unbekannter Täter setzte körperliche Gewalt gegen den 23-Jährigen ein und nahm ihm das Handy ab.
Unmittelbar nach der Tat leitete die Polizei eine Fahndung ein. Dabei trafen die Beamten nahe dem Tatort auf einen 19-Jährigen und hielten ihn an. Im Zuge der weiteren Ermittlungen wurde der Verdächtige festgenommen.
Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Innsbruck wurde er in die Justizanstalt Innsbruck eingeliefert. Die Ermittlungen dauerten am Dienstagabend an. (TT.com)