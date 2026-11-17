Einem 23-Jährigen wurde am Dienstagnachmittag im Bereich der Unterführung Olympiastraße in Innsbruck das Handy gewaltsam geraubt. Die Polizei nahm kurz darauf einen Verdächtigen fest.

Am Dienstagnachmittag war ein 23-Jähriger im Bereich der Unterführung Olympiastraße in Innsbruck unterwegs. Gegen 15.45 Uhr wurde der Mann Opfer eines Überfalls. Ein zunächst unbekannter Täter setzte körperliche Gewalt gegen den 23-Jährigen ein und nahm ihm das Handy ab.

Unmittelbar nach der Tat leitete die Polizei eine Fahndung ein. Dabei trafen die Beamten nahe dem Tatort auf einen 19-Jährigen und hielten ihn an. Im Zuge der weiteren Ermittlungen wurde der Verdächtige festgenommen.