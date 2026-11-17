Debrecen – Österreichs Fußball-Nationalteam hat die Nations-League-Gruppe B3 ungeschlagen überstanden. Die Truppe von Teamchef Ralf Rangnick trennte sich am Dienstag im Ausweichquartier in Debrecen von Gastgeber Israel mit 1:1 (0:1) und bilanzierte als Poolsieger mit zwölf Punkten nach drei Siegen und drei Remis. Seit dem 0:3 im WM-Sechzehntelfinale gegen Spanien am 2. Juli gab es keine Niederlage mehr. Diese verhinderte Sasa Kalajdzic mit seinem Ausgleichstreffer in der 62. Minute.

Zuvor hatte Dor Peretz (36.) die Israelis bei einer Geisterspiel-Atmosphäre im nur mit rund 700 Fans besetzten 20.000er-Nagyerdei-Stadion in Führung gebracht. Konrad Laimer und Co. hatten ein spielerisches Übergewicht und mehr Chancen, konnten daraus aber zu wenig Kapital schlagen. Deshalb war der dritte Treffer von Kalajdzic im laufenden Bewerb zum Jahresausklang die einzige Ausbeute. Nach zuletzt zwei Siegen gegen Israel - Ende September 3:1 in Linz - gab es im 15. direkten Duell das fünfte Unentschieden. Als Gruppensieger und Aufsteiger in Liga A war Österreich schon zuvor festgestanden. Israel muss als Schlusslicht das Abstiegs-Play-off bestreiten.

Rangnick nahm im Vergleich zum 1:0-Sieg gegen Irland in Linz acht Änderungen vor, nur Konrad Laimer, Nicolas Seiwald und Philipp Mwene begannen neuerlich. Neben den bereits angekündigten Debüts von Tormann Lukas Jungwirth und dem erst 17-jährigen Luca Weinhandl standen auch David Affengruber, Felix Bacher, Junior Adamu, Sascha Horvath, Kalajdzic und Raul Florucz in der Startelf. Die Anfangsphase war dann geprägt von Diskussionen über den mangelnden Zustand der Bälle, die nach wenigen Minuten ausgetauscht wurden.

Die neu zusammengewürfelte ÖFB-Truppe hatte in der Folge deutlich mehr vom Spiel, machte bei teils strömendem Regen aber zu wenig daraus. Erstmals gefährlich wurde es bei einem Seiwald-Kopfball über das Tor (6.). Die Israelis lauerten nur auf Konter, spielten einen davon in der 15. Minute aber nicht gut aus. Bei Chance Nummer zwei zielte Dor Peretz ins Außennetz, nachdem sich der mehrmals sowohl im Aufbau- als auch Stellungsspiel unsichere Bacher einen Fehler geleistet hatte (29.). Es war der Auftakt für zehn packende Minuten mit Möglichkeiten hüben wie drüben.

Israel – Österreich 1:1 (1:0) Debrecen, Nagyerdei Stadion, SR Massa (ITA) Tore: 1:0 (36.) Do. Peretz, 1:1 (62.) Kalajdzic Österreich: Jungwirth - Laimer (87. Spalt), Affengruber, Bacher (46. Svoboda), Mwene (46. Gregoritsch) - Seiwald, Weinhandl (46. Posch) - Florucz (62. Baumgartner), Kalajdzic, Horvath - Adamu Israel: Da. Peretz - Mizrahi, Nachmias, Stoinov - Dasa (77. Shua), Yehoshua, Azoulay (63. Gandelman), Solomon (63. Turgeman) - Do. Peretz (77. Kanichovsky), Gloukh - Toklomati (53. Revivo)

Ein Mix aus Schuss und Flanke von Laimer landete an der Stange (32.), quasi im Gegenzug musste Jungwirth bei einem Schuss des Ex-Salzburgers Oscar Gloukh erstmals eingreifen (33.). Wieder eine Minute später lenkte Daniel Peretz einen Florucz-Abschluss aus spitzem Winkel gerade noch in den Corner. So blieb es den Israelis vorbehalten, sehenswert vorzulegen. Nach einer Dasa-Hereingabe passte die Abstimmung zwischen Bacher und Affengruber gar nicht und Peretz traf akrobatisch via Fallrückzieher. Dessen Namensvetter sicherte die Pausenführung mit einer Fußabwehr bei einem Kalajdzic-Schuss (39.).

Zur Pause nahm Rangnick beide Debütanten vom Feld wie auch Mwene. Stefan Posch, Michael Gregoritsch und Michael Svoboda bekamen ihre Chance. Das tat der ÖFB-Truppe gut, die noch mehr Spielkontrolle hatte. Ein Florucz-Kopfball führte noch nicht zum Erfolg (60.). Dafür war der Bann kurz danach gebrochen. Peretz konnte eine Laimer-Hereingabe nur kurz abwehren und Kalajdzic staubte mit einem Volley aus kurzer Distanz ab. Der daraufhin eingewechselte Christoph Baumgartner hätte mit seiner ersten Aktion beinahe das 2:1 eingeleitet. Der Premierentreffer von Svoboda im fünften Länderspiel wurde aber wegen einer hauchdünnen Abseitsstellung des Abwehrspielers nicht anerkannt (66.).