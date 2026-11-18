Ein Mann aus Pakistan ist wegen Mordplänen gegen US-Politiker zu über 27 Jahren Haft verurteilt worden. Wie das US-Justizministerium am Dienstag mitteilte, verkündete ein Gericht in New York das Strafmaß, nachdem der Mann bereits im März wegen des Versuchs eines grenzüberschreitenden Terrorakts sowie Auftragsmords schuldig gesprochen worden war.

Der 48-Jährige arbeitete demnach im Auftrag der iranischen Revolutionsgarden an Mordplänen gegen hochrangige US-Politiker. Als mögliche Ziele galten etwa Präsident Donald Trump und der frühere Präsident Joe Biden.

Nach Angaben des Ministeriums wurde der Verurteilte - Asif Merchant - von den Revolutionsgarden ausgebildet, ehe er in die USA reiste und nach möglichen Auftragsmördern suchte. Der Verurteilte glaubte demnach, das finale Ziel der Mordpläne sei Präsident Trump. Auch Biden sowie die frühere UN-Botschafterin der USA, Nikki Haley, waren mögliche Ziele.

Vermutlich im April 2024 reiste Merchant in die USA, um die Pläne in die Tat umzusetzen, wie das Ministerium weiter mitteilte. Ein Bekannter, an den er sich wandte, verriet ihn jedoch bei der Bundespolizei FBI und diente fortan als Informant. Ihm gegenüber habe Merchant ausführlich dargelegt, wie er die Ermordung von US-Politikern bei Wahlkampfauftritten plane. Nach Angaben des Informanten skizzierte Merchant seinen Plan auf einer Serviette.

Anschließend habe Merchant mit mehreren angeblichen Auftragsmördern Kontakt aufgenommen, die jedoch FBI-Agenten waren. In einer ersten Zahlung übergab er den angeblichen Auftragsmördern 5.000 US-Dollar - ein konkretes Ziel sollte später kommuniziert werden. Dann wurde er festgenommen.