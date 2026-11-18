Chinas Staatschef Xi Jinping empfängt an diesem Mittwoch zahlreiche Regierungschefs zum Wirtschaftsgipfel APEC im südchinesischen Shenzhen. Er eröffnet den Gipfel mit einer Rede, danach wird Kremlchef Wladimir Putin vor Wirtschaftsvertretern sprechen. Der eigentliche Höhepunkt wird am Donnerstag erwartet: Dann soll es am Rande des Wirtschaftsgipfels zu einem historischen Dreiertreffen von Putin, Xi und US-Präsident Donald Trump kommen.

Kurz vor der Ankunft von Trump am Mittwoch in China warnte Xi vor zunehmenden Handelsschranken und warb für mehr Freihandel. "Öffnung bringt Fortschritt, Abschottung führt unweigerlich zum Zurückfallen", sagte der Staatschef vor Wirtschaftsvertretern im Rahmen des Gipfels der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft.

Xi rief dazu auf, das internationale Handelssystem zu stärken und Handels- und Investitionshemmnisse abzubauen. Zudem sprach er sich für eine engere Zusammenarbeit bei Künstlicher Intelligenz und in der Digitalwirtschaft aus.

Der chinesische Staatschef warb zugleich für China als Wirtschaftsstandort. Das Land werde seinen riesigen Markt weiter öffnen und mehr hochwertige Waren und Dienstleistungen aus dem Ausland einführen.

Der APEC gehören 21 Volkswirtschaften an, darunter die USA, China und Russland. Der Zusammenschluss will den freien Handel und die wirtschaftliche Zusammenarbeit im asiatisch-pazifischen Raum fördern.

China nutzt den diesjährigen Gipfel, um sich als wichtiger Partner für die Weltwirtschaft zu präsentieren. Die Gastgeberstadt Shenzhen steht dabei symbolisch für den wirtschaftlichen Aufstieg des Landes. Seit ihrer Einrichtung als Sonderwirtschaftszone ist die Stadt zu einer Hightech-Metropole geworden, in der heute Konzerne wie Huawei, Tencent und der Elektroautobauer BYD ihren Sitz haben.