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Vor ihrem Gipfeltreffen mit US-Präsident Donald Trump haben Chinas Staatschef Xi Jinping und Russlands Präsident Wladimir Putin demonstrativ Einigkeit gezeigt. "Wir sind sehr froh, hier unter Freunden zu sein", sagte Putin. Xi begrüßte Trump nach der Landung persönlich am Flughafen der südchinesischen Millionenmetropole Shenzhen. Putin sprach Kreml-Sprecher Dmitri Peskow zufolge mit Xi über den Konflikt in der Ukraine gesprochen, wie die Staatsagentur TASS meldete.

Xi und Trump umarmten sich, wie in einer Liveübertragung zu sehen war. Umarmungen bei Besuchen von Staatschefs oder diplomatischen Treffen sind in China höchst selten und blieben bisher etwa Gästen aus Russland vorbehalten. Xi bezeichnete Putin als "alten Freund". Allerdings hatte Xi am Vortag Putin nicht am Flughafen abgeholt, sondern der oft als "rechte Hand" von Xi bezeichnete Stabschef Cai Qi.

Trump und Putin begrüßten sich in Shenzhen mit einem Handschlag, sie wechselten erste Worte miteinander. Die beiden trafen im Beisein von Xi aufeinander, bevor sich die Teilnehmer des Gipfels der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (APEC) zu einem sogenannten Familienfoto aufstellten. Trump stand rechts von Xi, Putin links neben Xis Ehefrau Peng Liyuan.

Putin sagte zuvor, unter nicht einfachen geopolitischen Bedingungen funktioniere die außenpolitische Zusammenarbeit der beiden UNO-Vetomächte China und Russland auf internationaler Bühne stabil. Putin betonte zudem das Ziel, ein "gerechteres System für eine Weltordnung" aufzubauen.

Bereits zuvor hatten beide Staatschefs bei Auftritten vor Wirtschaftsvertretern im Rahmen des Gipfels der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (APEC) für mehr internationale Zusammenarbeit geworben.

Xi warnte vor zunehmendem Protektionismus und forderte mehr Freihandel. "Öffnung bringt Fortschritt, Abschottung führt unweigerlich zum Zurückfallen", sagte er. Er rief dazu auf, das internationale Handelssystem zu stärken und Handels- und Investitionshemmnisse abzubauen. Zudem sprach er sich für eine engere Zusammenarbeit bei Künstlicher Intelligenz und in der Digitalwirtschaft aus. Xi warb zugleich für China als Wirtschaftsstandort. Das Land werde seinen riesigen Markt weiter öffnen und mehr hochwertige Waren und Dienstleistungen aus dem Ausland einführen.

Putin beklagte seinerseits "staatlichen Egoismus", eine "Fragmentierung der Weltwirtschaft" und rief die Staaten zur Zusammenarbeit auf. Es müsse um "Partnerschaft statt Isolation und Dialog und nicht um Ultimaten" gehen, sagte er. Er kritisierte einmal mehr die Sanktionen des Westens gegen Russland im Zuge seines Angriffskrieges gegen die Ukraine.

Russland sei inzwischen der "Rekordhalter" bei Sanktionen und behaupte sich gegen sie, während der Westen sich damit selbst schade, sagte Putin. So büße etwa die EU wirtschaftliches Potenzial ein, weil sie auf billige russische Energie verzichte. Deutschland und die anderen Verbündeten der Ukraine verfolgen mit den Sanktionen das Ziel, Putins seit bald fünf Jahren andauernden Krieg zu stoppen.

Während Kanadas Ministerpräsident Mark Carney später auf demselben Gipfel vor Wirtschaftsvertretern sprach, aßen Putin und Xi gemeinsam. Bilder russischer Staatsmedien zeigten die beiden nebeneinander an einem runden und mit Blumen geschmückten Tisch, auf dem gut gefüllte Sekt- und Weingläser standen.

Putin äußerte hohe Erwartungen an das Treffen mit Trump und Xi am Donnerstag. Er gehe von einem "großen potenziellen Nutzen" der Gespräche aus. Ziel müsse es sein, die politischen, wirtschaftlichen und Sicherheitsinteressen der Staaten durch die Suche nach Kompromissen auszubalancieren. Es ist das erste gemeinsame Gipfeltreffen der drei Staatschefs. Zuvor ist am Donnerstag ein separates Gespräch zwischen Trump und Xi geplant.

Dem APEC-Zusammenschluss gehören 21 Volkswirtschaften an, darunter die USA, China und Russland. Er will den freien Handel und die wirtschaftliche Zusammenarbeit im asiatisch-pazifischen Raum fördern.