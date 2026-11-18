Ein 17-Jähriger ist am Mittwoch im Grazer Straflandesgericht wegen Mord und Mordversuchs vor einem Geschworenensenat gestanden. Er soll im April in St. Peter am Ottersbach ein Ehepaar in dessen Haus mit einem Messer attackiert haben. Der 84-jährige Mann starb, die 79-jährige Frau wurde lebensgefährlich verletzt. Als Motiv gab der Beschuldigte "Mordlust" an. Der Jugendliche war von Anfang an geständig.

"Auch als Staatsanwalt ist man fassungslos", begann Ankläger Otto Ferrari seinen Eröffnungsvortrag. Er beschrieb, wie der Angeklagte das Paar gezielt ausgesucht hatte, weil er sich aufgrund des Alters wenig Gegenwehr erwartet hatte. In der Nacht auf 22. April packte er ein Messer, einen Hammer, eine Sturmhaube und eine Taschenlampe ein und ging zum Haus des Ehepaares. Er ging ins Schlafzimmer, wo er vom Mann gefragt wurde, was er hier wolle: "Ich bring' dich um", sagte er und begann, auf die Frau einzustechen. Als diese blutüberströmt am Boden lag, ging er auf den 84-Jährigen los. Dieser erlag noch am Tatort seinen schweren Verletzungen, die Frau konnte durch eine Notoperation gerettet werden.

Als Motiv für dieses "heimtückische, fatale Verbrechen" gab er an, er wollte zwei Menschenleben auslöschen, beschrieb der Staatsanwalt. Nach der Tat ging er nach Hause und rief selbst die Polizei und gestand bereits beim Notruf den Mord.

Verteidigerin Astrid Wagner führte ins Treffen, dass ihr Mandant an einer "schwerwiegenden psychiatrischen Störung" leide und bereits im Alter von fünf Jahren auffällig gewesen sei. Es folgte damals eine zweijährige Therapie. "Man kann ihn nicht beurteilen wie einen normalen Menschen", erklärte die Anwältin. Er sei von Anfang an geständig gewesen und will nun selbst eine Therapie.