Ein erst 17-Jähriger hat im April ein betagtes Ehepaar im steirischen St. Peter am Ottersbach in deren Haus mit einem Messer attackiert, den Mann getötet und dessen Ehefrau lebensgefährlich verletzt. Ab Mittwoch muss sich der junge Mann wegen des Verdachts des Mordes im Grazer Straflandesgericht verantworten. Der Prozess ist für zwei Tage anberaumt. Der Bursche, ein Fleischerlehrling, hat die Tat gestanden und als Motiv "Mordlust" angegeben.

Das Paar kannte er nicht, aber er hatte es gezielt ausgesucht, da er sich aufgrund des Alters wenig Gegenwehr erwartet hatte. Der Jugendliche rief nach dem Angriff selbst die Polizei und stellte sich. Er ließ sich widerstandslos festnehmen. Ein kinder- und jugendpsychiatrisches Gutachten liegt vor und aus dem geht hervor, dass er an einer psychischen Störung leidet. Der junge Mann war zum Tatzeitpunkt allerdings sehr wohl zurechnungsfähig. Die Untersuchungshaft wurde im Juni in eine Unterbringung in einem forensisch-therapeutischen Zentrum umgewandelt.