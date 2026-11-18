volume_up Artikel anhören

Ein 17-Jähriger ist am Mittwoch im Grazer Straflandesgericht wegen Mord und Mordversuch zu zwölfeinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Er soll im April in St. Peter am Ottersbach ein Ehepaar in dessen Haus mit einem Messer attackiert haben, der 84-jährige Mann starb, die 79-jährige Frau wurde lebensgefährlich verletzt. Als Motiv gab der Beschuldigte "Mordlust" an. Der Jugendliche wird in ein forensisch-therapeutisches Zentrum eingewiesen. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

"Auch als Staatsanwalt ist man fassungslos", hatte Ankläger Otto Ferrari seinen Eröffnungsvortrag begonnen. Er beschrieb, wie der Angeklagte das Paar gezielt ausgesucht hatte, weil er sich aufgrund des Alters wenig Gegenwehr erwartete. In der Nacht auf 22. April packte er ein Messer, einen Hammer, eine Sturmhaube und eine Taschenlampe ein und ging zum Haus des Ehepaares. Er ging ins Schlafzimmer, wo er vom Mann gefragt wurde, was er hier wolle: "Ich bring' dich um", sagte er und begann, auf die Frau einzustechen. Als diese blutüberströmt am Boden lag, ging er auf den 84-Jährigen los. Dieser erlag noch am Tatort seinen schweren Verletzungen, die Frau konnte durch eine Notoperation gerettet werden.

Als Motiv für dieses "heimtückische, fatale Verbrechen" gab er an, er wollte zwei Menschenleben auslöschen, beschrieb der Staatsanwalt. Nach der Tat ging er nach Hause und rief selbst die Polizei und gestand bereits beim Notruf den Mord.

Verteidigerin Astrid Wagner führte ins Treffen, dass ihr Mandant an einer "schwerwiegenden psychiatrischen Störung" leide und bereits im Alter von fünf Jahren auffällig gewesen sei. Es folgte damals eine zweijährige Therapie. "Man kann ihn nicht beurteilen wie einen normalen Menschen", erklärte die Anwältin. Er sei von Anfang an geständig gewesen und will nun selbst eine Therapie.

Der psychiatrische Gutachter hatte eine kombinierte Persönlichkeitsstörung festgestellt und weitere Bluttaten nicht ausgeschlossen. Bei der Verhandlung wurde auch ein Video der Tatrekonstruktion gezeigt, in dem der 17-Jährige ganz ruhig zugab, auf die beiden Menschen eingestochen zu haben. "Eine derartige Abgebrühtheit lässt es mir kalt über den Rücken laufen", meinte der Richter.

Der Angeklagte war auch vor Gericht sofort geständig. "Schuldig", antwortete er auf die Frage des Richters ohne Zögern. Dann kam zur Sprache, dass er bereits in jungen Jahren Tiere getötet hatte. Mäuse hatte der Fleischerlehrling nach eigenen Angaben mit einem Hammer getötet und zerlegt, mitunter mussten auch Vögel daran glauben. Doch rund 14 Tage vor der Tat hatte er den "massiven Wunsch", einen Menschen zu töten. "Wie haben Sie die Opfer ausgesucht?", wollte der Richter wissen. "Das möchte ich nicht aussprechen", antwortete der Beschuldigte. Die Tat selbst hatte seinen Drang nach Mord nicht wirklich befriedigt: "Ich habe mich emotional taub gefühlt", gab er an, auch irgendwie "nicht echt". Er schilderte, wie er anschließend nach Hause ging und seine Mutter weckte: "Mama, zuck nicht aus, ich hab' zwei Leute abgestochen", sagte er nach eigenen Angaben zu ihr. Er betonte, er habe die Opfer nie quälen wollen: "Es ist mir nie um das Leid, nur um die Tötungshandlung gegangen."