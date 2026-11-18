Großbrand durch Silvesterrakete: 23-Jähriger vor Gericht
Ein 23-Jähriger steht am Mittwoch vor Gericht, weil eine von ihm abgefeuerte Rakete in der Silvesternacht ein Mehrfamilienhaus in Traun (Bezirk Linz-Land) in Brand gesetzt hatte. 13 Wohnungen waren vorübergehend nicht benutzbar, der Schaden wird mit knapp 2,9 Millionen Euro beziffert. Dem Mann wird die fahrlässige Herbeiführung einer Feuersbrunst zur Last gelegt. Im Fall einer Verurteilung drohen ihm bis zu einem Jahr Haft oder eine Geldstrafe von bis zu 720 Tagessätzen.
Verhandelt wird vor dem Bezirksgericht Traun. Der zum Tatzeitpunkt 22-Jährige soll zum Jahreswechsel 2025/2026 mehrere Feuerwerksraketen abgeschossen haben. Eine davon traf einen Balkon im dritten Stock eines Wohnblocks. Dort begannen Gegenstände zu brennen und die Flammen griffen binnen weniger Minuten auf das gesamte Dach über. Der Beschuldigte ist geständig. Er gab an, dass eine Rakete durch den Wind in die Richtung des Hauses getrieben worden sei.
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