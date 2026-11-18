Ein 23-Jähriger steht am Mittwoch vor Gericht, weil eine von ihm abgefeuerte Rakete in der Silvesternacht ein Mehrfamilienhaus in Traun (Bezirk Linz-Land) in Brand gesetzt hatte. 13 Wohnungen waren vorübergehend nicht benutzbar, der Schaden wird mit knapp 2,9 Millionen Euro beziffert. Dem Mann wird die fahrlässige Herbeiführung einer Feuersbrunst zur Last gelegt. Im Fall einer Verurteilung drohen ihm bis zu einem Jahr Haft oder eine Geldstrafe von bis zu 720 Tagessätzen.