Ein 23-Jähriger ist am Mittwoch im Bezirksgericht Traun (Bezirk Linz-Land) wegen fahrlässiger Herbeiführung einer Feuersbrunst zu zwei Monaten bedingter Haft verurteilt worden. Er soll in der Silvesternacht 2025/2026 eine Rakete abgeschossen haben, die einen Balkon eines Mehrparteienwohnhauses in Traun traf und einen Großbrand auslöste. 13 Wohnungen waren vorübergehend unbewohnbar. Der Angeklagte bekannte sich schuldig, das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Der zum Tatzeitpunkt 22-Jährige traf mit der Rakete den Balkon im dritten Stock des Wohnblocks. Dort begannen Gegenstände zu brennen und die Flammen griffen binnen weniger Minuten auf das gesamte Dach über. Der Wind habe die Rakete in die Richtung des Hauses getrieben, sagte der Angeklagte. Der Schaden beziffere sich auf rund 2,9 Millionen Euro.

Der Prozess dauerte nur kurz, da auf die Aussage und das Geständnis vor der Polizei verwiesen wurde. Die Verteidigung beantragte eine Diversion, da auf dem betroffenen Balkon außerordentlich viele leicht brennbare Gegenstände gelagert gewesen wären. "Es ist auch viel Pech dabei gewesen", so der Verteidiger. Diesem Antrag gab die Richterin aufgrund des hohen Schadens nicht statt. "Da waren immerhin rund 80 Feuerwehrleute im Einsatz, 70 Personen mussten ihre Wohnungen verlassen, vier Personen wurden verletzt", so die Richterin.

Mildernd sei die Unbescholtenheit, das umfassende Geständnis und das junge Alter zum Tatzeitpunkt. Die Privatbeteiligten-Ansprüche verwies die Richterin auf den Zivilrechtsweg. Das Strafmaß lag bei einem Jahr Haft oder 720 Tagsätzen. Die Verteidigung nahm das Urteil an, der öffentliche Ankläger gab keine Erklärung ab.