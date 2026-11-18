Nationalrat gedachte verstorbenem Freiheitlichen
Der Nationalrat hat zu Beginn seiner Plenarsitzung des am 4. November verstorbenen freiheitlichen Abgeordneten Norbert Nemeth mit einer Schweigeminute gedacht. Der Platz des langjährigen FPÖ-Klubdirektors blieb am Mittwoch frei, seine Kollegen schmückten ihn mit einem Foto des Verstorbenen und einem Blumenstrauß. Nationalratspräsident Walter Rosenkranz (FPÖ) bedauerte das Ableben eines Freundes. Nemeth hätte der Republik noch viele gute Dienste leisten können.
Dieser habe durch seinen messerscharfen Intellekt, sein immenses Wissen, seine reiche Erfahrung und ein untrügliches Gespür Anerkennung über alle Fraktionen hinweg erworben: "Das Parlament war immer gut beraten, wenn es seinen Rat suchte", so Rosenkranz. Letztmals war 2019 mit Barbara Krenn (ÖVP) eine aktive Nationalratsabgeordnete verstorben.
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