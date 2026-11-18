Der Nationalrat hat zu Beginn seiner Plenarsitzung des am 4. November verstorbenen freiheitlichen Abgeordneten Norbert Nemeth mit einer Schweigeminute gedacht. Der Platz des langjährigen FPÖ-Klubdirektors blieb am Mittwoch frei, seine Kollegen schmückten ihn mit einem Foto des Verstorbenen und einem Blumenstrauß. Nationalratspräsident Walter Rosenkranz (FPÖ) bedauerte das Ableben eines Freundes. Nemeth hätte der Republik noch viele gute Dienste leisten können.