"Armut macht krank", heißt ein Leitspruch der Sozialmediziner und Epidemiologen. Weniger Einkommen hat in Österreich auch die Covid-19-Durchimpfungsraten während der Pandemie negativ beeinflusst. Das haben Wissenschafter unter Führung von Erwin Stolz von der MedUni Graz bewiesen.

Die Sozialmediziner und Epidemiologen aus Graz, Wien (MedUni), Helsinki und Großbritannien analysierten die offiziellen Daten aus mehreren österreichischen Registern für 7.291.222 Personen im Alter über 16 Jahren im Zeitraum zwischen Dezember 2020 und August 2022.

Die SARS-CoV-2-Vakzine waren laut den Wissenschaftern an sich zwar hoch wirksam und haben in Europa rund 1,6 Millionen Covid-19-bedingte Todesfälle verhindert, trotzdem waren die Durchimpfungsraten unterschiedlich. Die Autoren der Studie: "Trotz starker öffentlicher Empfehlungen, hoher Wirksamkeit, Sicherheit und Verfügbarkeit war bis Ende 2021 eine beträchtliche Minderheit der Bevölkerung in europäischen Ländern - von neun Prozent in Portugal über 26 Prozent in Österreich bis hin zu 42 Prozent in Polen - nicht gegen Covid-19 geimpft."

Die Autoren untersuchten anhand der pseudonymisierten Daten (Volkszählungsregister, Einkommenssteuerstatistik, Todesursachenstatistik, Covid-19-Impfungen) von fast 7,3 Millionen Menschen in Österreich, wie sich unterschiedliche Rahmenbedingungen auf die Durchimpfungsraten (Basisimpfung, zwei Auffrischungsimpfungen gemäß den Empfehlungen) auswirkten. Beim Einkommen wurden weniger als 60 Prozent des mittleren Einkommens in Österreich, 60 bis 150 Prozent (mittlere Kategorie) und darüber (mehr als 150 Prozent) berücksichtigt. Hinzu kamen Wohnsitz in der Stadt oder auf dem Land und die Altersgruppen.

Insgesamt hatten demnach bis 13. September 2022 in Österreich 65,1 Prozent der Bevölkerung die Grundimpfung (zwei Vakzine-Dosen) und die Auffrischungsimpfung (dritte Dosis) erhalten (rund 4,7 Millionen Menschen). Nur die Grundimmunisierung hatten sich 15,6 Prozent der Personen ab 16 Jahren geben lassen (ungeimpft: 19,3 Prozent).

In der Altersgruppe der 16- bis 29-Jährigen waren 50,3 Prozent schließlich vollständig durchgeimpft (nur Grundimpfung: 25,6 Prozent; nicht geimpft: 24,1 Prozent). Unter den 30- bis 59-Jährigen lag die Durchimpfungsrate bei 62,2 Prozent (nur Grundimmunisierung: 16,6 Prozent; nicht geimpft: 21,2 Prozent). Bei den 60- bis 79-Jährigen schlugen offenbar die dringenden Empfehlungen für die Immunisierung gegen Covid-19 viel besser durch: 80,1 Prozent hatten alle empfohlenen Impfungen erhalten. Nur 7,2 Prozent hatten nach der Grundimmunisierung auf eine weitere Dosis der Vakzine verzichtet. 12,8 Prozent waren ungeimpft geblieben.

Nach dem Geschlecht zeigten sich kaum Unterschiede: 64,2 Prozent der Männer und 65,9 Prozent der Frauen waren voll gegen Covid-19 durchgeimpft (19,3 Prozent der Männer und 19,4 Prozent der Frauen nicht immunisiert).

Dafür zeigten sich große soziale Unterschiede, obwohl die Covid-19-Impfung kostenlos war und ist: Unter Menschen mit weniger als 60 Prozent des mittleren Nettoeinkommens in Österreich waren nur 50,1 Prozent durchgeimpft (nur Grundimmunisierung: 20,2 Prozent, nicht geimpft 29,7 Prozent).

In den mittleren Einkommensschichten (60 Prozent bis 150 Prozent des medianen Nettoeinkommens) hatten sich 65 Prozent der Menschen durchimpfen lassen (16 Prozent nur Grundimmunisierung, 19,1 Prozent nicht geimpft). In der höchsten Einkommensklasse war die Durchimpfungsrate mit 78,9 Prozent deutlich höher (nur Grundimmunisierung: 10,1 Prozent; ungeimpft: elf Prozent).

Sonst gab es vor allem Unterschiede bezüglich des Geburtsortes. In Österreich Geborene waren zu 70,1 Prozent vollständig geimpft (nur Grundimpfung: 13,5 Prozent; nicht geimpft: 16,5 Prozent). Personen mit anderem Geburtsland hatten zu 47,4 Prozent die Durchimpfung (23,1 Prozent nur die Grundimmunisierung; 29,5 Prozent nicht geimpft). Ländliche Regionen (Durchimpfungsrate: 65,3 Prozent) und urbane Wohngegend (64,8 Prozent) machten wenig Unterschied aus.

So fassten die Wissenschafter ihre Ergebnisse schließlich zusammen: "Personen mit geringer Bildung, niedrigem Einkommen und im Ausland Geborene wiesen deutlich niedrigere Impfquoten auf als Personen mit hoher Bildung, hohem Einkommen und in Österreich Geborene. Diese Unterschiede in den Impfquoten lagen zwischen neun und 19 Prozentpunkten für die Basisimpfung (zweite Dosis) und zwischen 20 und 29 Prozentpunkten für die Auffrischungsimpfung (dritte Dosis)."