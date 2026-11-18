Ralf Rangnick hat am Dienstag nach dem 1:1 zum Nations-League-Abschluss in Debrecen gegen Israel eine positive Jahresbilanz gezogen. "Wir haben übers gesamte Jahr nur zwei Spiele verloren, und die gegen den Weltmeister und Vizeweltmeister", betonte Österreichs Fußball-Teamchef. Wenn er das Länderspieljahr mit einem Wort beschreiben müsste, würde er "emotional" wählen, sagte der Deutsche vor allem mit Blick auf die WM und zeigte für seine Pressing-Kritiker wenig Verständnis.

Abgesehen von den Endrunden-Niederlagen gegen Spanien und Argentinien gab es 2026 sieben Siege und vier Remis. Bei der WM gelang durch ein dramatisches 3:3 gegen Algerien der Aufstieg ins Sechzehntelfinale, wo gegen Spanien Endstation war. In der Nations League schaffte die ÖFB-Auswahl ungeschlagen den Aufstieg - ein Erfolg, den Rangnick als sehr hoch einschätzt.

"Wenn man in dieser Gruppe mit zwölf Punkten Erster wird, können wir absolut zufrieden sein", meinte der 68-Jährige und wies auf die vielen Ausfälle vor allem im Länderspiel-Herbst hin. "Trotzdem weiß ich, dass es noch viele Entwicklungsmöglichkeiten gibt, dass wir noch besser werden können."

Im kommenden Jahr geht es um die Teilnahme an der EURO 2028, die Gruppenauslosung erfolgt am 6. Dezember in Belfast. Rangnick hat laut eigenen Angaben kein Wunschlos und hofft für den nächsten Lehrgang im März kommenden Jahres auf die Rückkehr vieler Kicker, die zuletzt nicht zur Verfügung standen. Der Kader könnte sich 2027 ändern, die Spielweise aber nicht. Trotz mancher Experten-Kritik werde man am Pressing festhalten, so Rangnick. "Man muss immer noch mal schauen, wer da was sagt und wie viel Wissen da dahintersteckt. Manchmal ist es ziemlich viel Meinung für relativ wenig Wissen."

Er werde die ÖFB-Mannschaft nicht ihrer größten Qualität berauben. "Wenn wir mit unserer besten Elf spielen, dann müssen wir schauen, wo sind unsere Stärken, wo sind unsere Waffen, was zeichnet uns aus. Und dann zu sagen, wir müssen mehr Tiki-Taka spielen oder mehr Ballbesitz spielen, da muss man trotzdem schauen: Wer kann das, mit welchen Spielern können wir das spielen?", fragte Rangnick.

Er wisse, dass im Spiel mit dem Ball Steigerungspotenzial vorhanden ist. "Wenn dann aber Aussagen kommen wie: 'Wir sollten nicht mehr so viel Pressing und Gegenpressing spielen', dann kann ich eigentlich nur die Schultern hochziehen oder die Augenbrauen oder beides oder den Kopf schütteln", sagte Rangnick.

Der Nationaltrainer verwies in diesem Zusammenhang auf Englands Nations-League-Sieg in Spanien. "Wenn man sieht, wie die Engländer dort gespielt haben in den ersten 60 Minuten, solange sie in Gleichzahl waren: Das war Pressing vom Feinsten, das war Gegenpressing vom Feinsten, das war ein hochaggressives Spiel. Und wenn wir jetzt sagen würden, wir spielen nicht mehr so, dann sind wir wieder da, wo Österreich vor viereinhalb Jahren war. Ob sich das wirklich viele Menschen in Österreich wünschen, wage ich zu bezweifeln."

Der Ärger über diverse Expertenmeinungen ändert nichts an Rangnicks Zuversicht für das kommende Jahr. "Wenn wir einigermaßen alle Mann an Bord haben, glaube ich, haben wir mehr Möglichkeiten als noch vor einem Jahr." Rangnick sprach davon, dass "einige Junge nachrücken und sich spannende Entwicklungen abzeichnen können".

Große Hoffnungen setzt der ÖFB-Coach unter anderem in Yanik Spalt und Luca Weinhandl, die beide gegen Israel debütierten. "Luca hatte in der ersten Halbzeit einige gute Situationen, vor allem, wenn er im Tempodribbling mit dem Ball kam. Das erinnert manchmal ein Stück weit an Xaver Schlager. Manchmal ist er aber noch ein bisschen zu übereifrig, wenn es ums Attackieren geht."

Doch Weinhandl werde schnell lernen. "Wenn ich mir anschaue, welchen Körper er mit 17 Jahren hat, wie groß er ist, wie viel Speed er hat, welche Technik er schon mitbringt, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass er so stehen bleibt. Er wird sich weiterentwickeln, wenn er regelmäßig spielt. Dann habe ich schon große Fantasie, dass aus ihm ein richtig spannender Spieler werden kann." Gleiches gelte für Spalt. Rangnick: "Das sind beide wirklich vielversprechende Spieler für die Zukunft."

In der Gegenwart gab es ein 1:1 gegen Israel, das Rangnick nicht gänzlich zufriedenstellte. Vor der Pause sei man nicht präzise und durchschlagskräftig genug gewesen und habe sich beim Gegentor nicht gut angestellt. "Was mich aber an der ersten Hälfte am meisten geärgert hat, war die Anfälligkeit für Konter. Vor allem über unsere linke Seite hatten wir Probleme, wobei das sehr oft nicht an der linken Seite lag in erster Linie, sondern daran, dass wir im Gegenpressing nicht aggressiv und nicht scharf genug waren."

Nach dem Seitenwechsel folgte eine klare Verbesserung. "Dann war es ein völlig anderes Spiel, Israel hat eigentlich gar nicht mehr stattgefunden", sagte Rangnick. Dass es nicht zum Sieg reichte, lag an einer knappen VAR-Abseitsentscheidung beim vermeintlichen Tor von Michael Svoboda (Rangnick: "Auf unserem Bildschirm sah es nicht aus wie Abseits") und einigen vergebenen Chancen.