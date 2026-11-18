Wenige Stunden nach einem US-Angriff auf die iranische Insel Qeshm in der Straße von Hormuz hat Bahrain neue iranische Angriffe auf sein Staatsgebiet gemeldet. Die Armee des Golfstaats teilte am Mittwoch mit, dass ihre Luftabwehr iranische Angriffe abgewehrt habe. Die Luftabwehrsysteme der Verteidigungsstreitkräfte hätten "eine Reihe heimtückischer iranischer Luftangriffe abgefangen", berichtete die Nachrichtenagentur des Landes unter Berufung auf den Generalstab.

Zuvor hatte bereits Kuwaits Armee auf "feindliche Drohnenangriffe" reagiert. Der Generalstab weise darauf hin, dass es sich bei den zu hörenden Explosionsgeräuschen "um das Abfangen feindlicher Angriffe durch Luftabwehrsysteme handelt", erklärte das Militär des Golfstaats am Dienstag im Onlinedienst X. Die Bevölkerung wurde aufgefordert, die Sicherheitsanweisungen zu befolgen.

Die USA und Israel hatten den Iran-Krieg Ende Februar mit Luftangriffen begonnen. Teheran greift seitdem regelmäßig Ziele in den Golfstaaten sowie US-Einrichtungen in der Region an, darunter in Kuwait, Saudi-Arabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Bahrain.

Zuletzt attackierte Teheran nach eigenen Angaben eine US-Radaranlage in Bahrain mit Drohnen. Bereits in den vorangegangenen Tagen hatte der Iran mehrmals Bahrain angegriffen und dabei nach eigenen Angaben US-Militäranlagen ins Visier genommen.

Die USA reagierten am Dienstag mit erneuten Angriffen auf den Iran. Ziel des Beschusses war nach Angaben beider Seiten die Insel Qeshm, die seit Beginn des Iran-Krieges immer wieder Ziel von US-Angriffen geworden ist. Sie liegt in der für die weltweite Schifffahrt immens wichtigen Straße von Hormuz. Dorthin hatte sich in den vergangenen Wochen der Schauplatz des Iran-Krieges verlagert.