Die teilweise Zerstörung der für Russland strategisch wichtigen Krim-Brücke ist der Ukraine nach Angaben der Staatsführung ausschließlich mit selbstproduzierten Waffen gelungen. Die dafür eingesetzten Drohnen und Marschflugkörper hätten eine gute Trefferquote und sich bewährt, so Präsident Wolodymyr Selenskyj. Bei der Technologieentwicklung im Verteidigungssektor gehöre die Ukraine derzeit weltweit zu den Top drei. "In Europa sind wir meiner Meinung nach die Nummer Eins."

Auf der Plattform X schrieb Selenskyj am späten Dienstagabend weiter, die Technologien und Unternehmen seines Landes entwickelten sich sehr gut. "Wir haben auf russische Angriffe reagiert und werden dies auch weiterhin tun. Wir dürfen vor den Russen nicht zurückschrecken."

In der Nacht auf Dienstag hatte das ukrainische Militär die Brücke vom russischen Festland auf die Halbinsel Krim mit einem massiven Luftangriff teilweise zerstört. Für die Ukrainer ist es einer der bedeutendsten Erfolge in dem seit fast fünf Jahren andauernden Krieg gegen die russischen Invasoren.