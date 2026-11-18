Gustav Klimts Landschaftsbild "Litzlbergkeller" (1915/16) ist bei einer Auktion von Christie's in New York am Dienstag (Ortszeit) um 82,3 Millionen US-Dollar (74,9 Mio. Euro) versteigert worden. Teuerstes Werk der Versteigerung war Wassily Kandinskys Meisterwerk "Betonte Ecken", das um 85,8 Millionen US-Dollar (78,1 Mio. Euro) den Besitzer wechselte. Das ist Rekord für ein Kandinsky-Gemälde.

Heimischen Klimt-Fans ist das Werk "Litzlbergkeller", das aus einer anonymen Privatsammlung stammt, durchaus bekannt: Es hing mehrere Jahre als Leihgabe im Wiener Leopold Museum. Die bisherigen Besitzer hatten das Werk 1997 aus dem Nachlass des Sammlers und Mitbegründers der "Neuen Galerie" in New York, Serge Sabarsky, ersteigert. Der Preis von 14,7 Mio. Dollar galt damals als Rekord, ein Jahr später wanderte das 110,5 x 110,5 Zentimeter große Werk als Dauerleihgabe nach Wien. Auftraggeber für das Werk, das Klimt am Ort seiner Sommerfrische begann und später in seinem Wiener Atelier fertigstellte, war der Bankier Otto Primavesi. 2019 wurde das Bild im Klimt-Zentrum am Attersee gezeigt.