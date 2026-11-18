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Kommentar
Dicke Luft an der Tauschbörse
Kommentarvon Manfred Mitterwachauer
Das innerkoalitionäre Tauziehen um die Verschärfung des Immissionsschutzgesetzes-Luft offenbart einmal mehr die Art, wie in Österreich Politik (nicht) gemacht wird.
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