Spatenstich erfolgt
Neubau kostet 68,5 Millionen Euro: Baustart für Psychiatrie in Hall
Beim Spatenstich, v. l.: Stefan Deflorian (kaufmännischer Geschäftsführer der Tirol Kliniken), Franz Altenstrasser (Primar für Psychiatrie und Psychotherapie am LKH Hall), Gesundheitslandesrätin Cornelia Hagele, Halls Bürgermeister Christian Margreiter und Thomas Klestil (medizinischer Geschäftsführer der Tirol Kliniken).
© Liebl Daniel
Seit 1,5 Monaten laufen die Bauarbeiten beim Landeskrankenhaus Hall, nun erfolgte der offizielle Spatenstich. Bis 2029 entsteht ein Psychiatriegebäude mit sechs Stationen in Holzbauweise. Eine Herausforderung: Nebenan läuft der Therapiebetrieb weiter.
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