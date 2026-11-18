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St. Anton, Dölsach und Iselsberg-Stronach: Pfarrer wird zum dritten Mal Ehrenbürger
Pfarrer Decristoforo mit der Urkunde (Mitte) erhielt Glückwünsche von Vizebürgermeister Johann Gumpitsch und Bürgermeister Martin Mayerl (Dölsach) sowie von Vizebürgermeisterin Barbara Auer und Bürgermeister Armin Kofler (Iselsberg-Stronach).
© Brunner Images
Bei einer feierlichen Messe in der Pfarrkirche Dölsach verliehen die Gemeinden Dölsach und Iselsberg-Stronach die Ehrenbürgerschaft beider Kommunen an Pfarrer Bruno Decristoforo. Die Überreichung der Urkunde an den Geistlichen fand am Sonntag, dem 15. November 2026, statt.
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