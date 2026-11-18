Bei einer feierlichen Messe in der Pfarrkirche Dölsach verliehen die Gemeinden Dölsach und Iselsberg-Stronach die Ehrenbürgerschaft beider Kommunen an Pfarrer Bruno Decristoforo. Die Überreichung der Urkunde an den Geistlichen fand am Sonntag, dem 15. November 2026, statt.