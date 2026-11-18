Sie bekam ein Kind von einem Schüler: Eine australische Musiklehrerin ist wegen sexuellen Missbrauchs zu achteinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Die Übergriffe dauerten über ein Jahr.

Eine australische Musiklehrerin hat einen damals zwölf und später 13 Jahre alten Buben über ein Jahr lang sexuell genötigt und ein Kind von ihm bekommen. Ein Gericht in Perth verurteilte die 34-Jährige, die bereits ein Kind von ihrem Ehemann hat, zu achteinhalb Jahren Haft, wie der Sender ABC am Mittwoch berichtete.

Die Frau hatte den Buben 2023 kennengelernt, nachdem dieser mit seiner Familie in die Stadt Mandurah südlich von Perth gezogen war. Sie betreute in der Folgezeit eine Band, in der er spielte. Mit der Zeit freundete sie sich auch mit seiner Mutter an. Selbst, als der Bub an eine andere Schule wechselte, hielt die Lehrerin den Kontakt.

Erste Übergriffe

Dort kam es zu ersten Übergriffen. Die Frau kaufte Geschenke, kontrollierte seine sozialen Medien und verlangte, dass er ihr berichtete, was er gerade tat. Wenn er nicht auf ihre Nachrichten reagierte, drohte sie ihm. Außerdem schickte sie ihm den Berichten zufolge freizügige Bilder von sich.

Im Mai 2025 erzählte sie einer Freundin, dass sie sich ein weiteres Kind wünsche. Etwa zu dieser Zeit wurde sie schwanger. Dem Buben sagte sie, sie wolle weitere Kinder mit ihm haben. Wenige Wochen vor ihrer Festnahme im Dezember 2025 schrieb sie ihm unter anderem: „Ich bin es leid, um deine Aufmerksamkeit betteln zu müssen“.

Wie kam der Fall ans Licht?

Aufgeflogen waren die Übergriffe durch Überwachungskameras im Haus der Mutter. Im Jänner brachte die jetzt Verurteilte schließlich eine Tochter zur Welt, wenige Wochen, nachdem die Mutter des Opfers sie bei der Polizei angezeigt hatte.

Vor dem Gericht bekannte sie sich in zwölf Anklagepunkten schuldig, darunter sexueller Missbrauch eines Kindes unter 13 Jahren und der Besitz von Material zur sexuellen Ausbeutung von Kindern. Richter John Prior bezeichnete die Taten als „schweren Vertrauensbruch“.