Wegen Insolvenz geschlossen
Entscheidung gefallen: So geht es mit der Kletterhalle Wörgl weiter
Die Kletterhalle wurde 2011 eröffnet, im Februar 2026 musste sie wegen Insolvenz der damaligen Betreiber schließen. Es wären große Investitionen nötig gewesen, um die in die Jahre gekommene Ausstattung zu sanieren.
© Theresa Aigner
Die Kletterhalle Wörgl ist seit Februar geschlossen, nachdem die damaligen Betreiber Insolvenz anmelden mussten. Nun steht fest: Die Halle wird auch in Zukunft nicht mehr geöffnet, das bestätigt der Eigentümer der Immobilie.
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