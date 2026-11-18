Neben Wahlen stehen für das Führungsteam vor allem die Herausforderungen in den Bereichen Verkehr und Tourismus im Zillertal und Achental ganz oben auf der Agenda.

Schwaz – Die Grünen im Bezirk Schwaz haben bei ihrer Bezirksversammlung Mitte November ihr personelles Fundament erneuert. An der Spitze der Bezirksorganisation steht weiterhin Viktoria Gruber, die als Bezirkssprecherin im Amt bestätigt wurde. Das neu gewählte Team deckt die verschiedenen Funktionen der Bezirkspartei ab. Die Finanzen verantwortet künftig Andreas Gerstenbauer als Finanzreferent. In die Bundeskongressdelegation sowie als deren Ersatz wählten die Mitglieder Markus Vinkovic und Claudia Kirchmaier-Plank.

Engagierte Mitstreiter gesucht

Ein zentrales Anliegen der wiedergewählten Bezirkssprecherin ist die Einbindung neuer Kräfte. Viktoria Gruber zielt dabei besonders auf die Landgemeinden ab: „Wir möchten Menschen motivieren, sich grünpolitisch zu engagieren. Die Themen Klimaschutz und ein solidarisches Miteinander sind in der Gesellschaft angekommen. Wir brauchen Personen, die sich nach diesen Grundsätzen politisch engagieren“, erklärt Gruber.