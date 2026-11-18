Ein 33-Jähriger soll in der Nacht auf Mittwoch in Matrei in Osttirol die Geldtasche und den Autoschlüssel eines schlafenden Mannes gestohlen haben. Anschließend fuhr der Tatverdächtige laut Polizei mit dem Auto des 23-Jährigen davon.

Der Rumäne betrat demnach zwischen Mitternacht und 3 Uhr die unversperrte Mitarbeiterunterkunft, in der sein Landsmann schlief. Er stahl die Geldtasche samt Bargeld und den Autoschlüssel. Danach nahm der 33-Jährige das Fahrzeug und fuhr in unbekannte Richtung.