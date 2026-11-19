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Nach einem Pkw-Diebstahl in Matrei in Osttirol hat die Polizei den mutmaßlichen Täter noch am selben Tag festgenommen. Der gestohlene Wagen wurde am Mittwoch gegen 19 Uhr auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäfts in Lienz entdeckt. Rund zweieinhalb Stunden später nahmen Polizisten den 33-jährigen Tatverdächtigen am Bahnhof fest.

Der Mann soll in der Nacht auf Mittwoch zwischen Mitternacht und 3 Uhr eine unversperrte Mitarbeiterunterkunft in Matrei betreten haben. Dort schlief zu diesem Zeitpunkt ein 23-Jähriger. Der 33-Jährige soll dessen Geldbörse samt Bargeld sowie den Fahrzeugschlüssel gestohlen und anschließend mit dem Pkw die Flucht ergriffen haben.