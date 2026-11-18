Auf der Kranebitter Allee in Innsbruck ist in der Nacht auf Mittwoch ein Pkw gegen einen Baum geprallt. Der Lenker und sein Beifahrer liefen davon, nur der Beifahrer kam später verletzt zurück. Wer das Auto lenkte, ermittelt die Polizei.

Ein unbekannter Autofahrer ist am frühen Mittwochmorgen in Innsbruck frontal gegen einen Baum geprallt. Danach flüchtete er laut Zeugen gemeinsam mit seinem Beifahrer zu Fuß. Der Beifahrer kehrte später verletzt zur Unfallstelle zurück, vom Lenker fehlte zunächst jede Spur. Doch von Anfang an.

Der Wagen war laut Polizei gegen 1.40 Uhr auf der Kranebitter Allee in westliche Richtung unterwegs. Aus noch ungeklärter Ursache verlor der Fahrer die Kontrolle über das Auto und prallte gegen einen Baum am rechten Fahrbahnrand. Unmittelbar nach dem Unfall liefen zwei Männer in unbekannte Richtung davon. Ab dann wird die Geschichte noch ein wenig kurioser.

Beifahrer kehrte zurück

Gegen 2.25 Uhr kehrte ein 20-jähriger Syrer zur Unfallstelle zurück. Er gab an, der Beifahrer gewesen zu sein. Da er über Verletzungen klagte, brachte ihn die Rettung in die Innsbrucker Klinik. Angaben zur Art und Schwere seiner Verletzungen lagen zunächst nicht vor. Wenig später erschien auch der 27-jährige syrische Zulassungsbesitzer am Unfallort. Er erklärte laut Polizei, das Auto einem Kollegen geliehen zu haben, dessen Namen er nicht kenne.