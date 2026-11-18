Eine örtliche Kirche hatte satanische und dämonische Einflüsse kritisiert.

Ontario – Satanische und dämonische Einflüsse bei einer Weihnachtsparade? In einer kanadischen Kleinstadt sorgt die Gruselgestalt Krampus für Streit. Wie der Sender CBC berichtete, hatte eine örtliche Kirche in einem Brief kritisiert, dass bei der Weihnachtsparade des Ortes Strathroy im Vorjahr satanische und dämonische Einflüsse gefördert worden seien. Heuer darf die aus dem europäischen Brauchtum bekannte Schreckgestalt nicht mehr an der Parade in der Provinz Ontario teilnehmen.

Der Krampus war dem Bericht zufolge 2025 auf dem Wagen eines örtlichen Tattoostudios mitgefahren. Auf Facebook kritisierte das Studio den Ausschluss, stellte aber keine direkte Verbindung zu der Beschwerde der Kirche her. Dem Sender CBC sagte die Inhaberin, die Entscheidung sei nach Einwänden gefallen, der Krampus sei nicht familienfreundlich. "Volksbrauchtum ist keine Bedrohung. Kostüme sind keine Bedrohung. Kulturelle Unterschiede sind keine Bedrohung", hieß es in der Stellungnahme.