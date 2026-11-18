Der Schauspieler Sky du Mont hat das Scheitern seiner fünf Jahre dauernden Beziehung mit der Moderatorin Julia Schütze auf seine Kappe genommen. „Ich möchte auch betonen, dass es an mir liegt, nicht an Julia“, sagte der 79-Jährige der Illustrierten Bunte. Er und seine 29 Jahre jüngere frühere Partnerin hätten sich auseinandergelebt. „Aber wir sind friedlich, es gibt keinen Streit und auch kein böses Blut.“

Du Mont, der zuletzt im vergangenen Jahr in „Das Kanu des Manitu“ im Kino zu sehen war, sagte, er genieße nun sein Leben in Hamburg. „Ich habe heute keine Angst mehr vor dem Alleinsein – ich bin viel sicherer geworden und auch nicht mehr so verletzlich.“ Er sei im Reinen mit sich. (APA, AFP)