Auf Information setzt man in St. Johann in Tirol in Sachen Leerstand: Am Donnerstag findet im Kaisersaal ein Abend mit ExpertInnen des Landes statt. Damit will man Ängste bei potenziellen VermieterInnen abbauen.

St. Johann i.T. – Alle EinwohnerInnen von St. Johann, die von der Leerstandsabgabe betroffen sind, haben kürzlich Post von der Marktgemeinde erhalten. Der Inhalt: Eine Einladung zum Informationsabend, der am Donnerstagabend im Kaisersaal in St. Johann stattfindet. „Jede Wohnung, die aus Angst des Vermieters leersteht, ist eine zu viel“, sagte dazu in der jüngsten Gemeinderatssitzung Bürgermeister Stefan Seiwald (ÖVP).

Man wolle insofern mit Information etwaigen Vorbehalten, die dazu führen, dass Wohnungen nicht vermietet werden, entgegenwirken. Deshalb werden am Donnerstag um 19.00 Uhr bei dem Info-Abend Fachleute des Landes Auskunft zu Fragen rund ums Vermieten geben. Die Initiative „Sicheres Vermieten“ wurde vom Land Tirol einst mit dem Ziel ins Leben gerufen, den Wohnungsleerstand zu verringern.

Was ist „Sicher Vermieten“?

Der Schwerpunkt liege darauf, privaten Vermieterinnen und Vermietern Unsicherheitsfaktoren, Risiken, Ängste und Verwaltungsarbeiten zu nehmen sowie im Gegenzug Sicherheiten, technische, rechtliche und administrative Dienstleistungen zu bieten. Die gesamte Mietverwaltung wird dabei in die Hände der Initiative „Sicheres Vermieten“ übergeben. Für die Vermieterinnen und Vermieter entstehen keine Kosten. Den Mieterinnen und Mietern wird auf der anderen Seite ein angemessener und fairer Mietzins garantiert.