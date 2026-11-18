Die Weihnachtszeit steht vor der Tür und das heißt auch, dass wieder die Stunde der KrippenbauerInnen geschlagen hat. Im Bergbauernmuseum z’Bach in der Wildschönau werden vom 20. bis 22. November gut 50 kunstvoll gefertigte Krippen präsentiert.

Wildschönau – Mit viel handwerklichem Geschick, Geduld und Liebe zum Detail haben Krippenbaumeister Thomas Breitenlechner und sein engagiertes Team der Krippenfreunde Wildschönau wieder ganze Arbeit geleistet. Wochen und Monate wurde geplant, gebaut, geschnitzt und gestaltet. Nun gehen die letzten Arbeiten ins Finale, bevor rund 50 Weihnachtskrippen bei der großen Ausstellung im Bergbauernmuseum z’Bach in Oberau der Öffentlichkeit präsentiert werden.

Die Wildschönauer Krippenbaukunst genießt längst weit über die Grenzen des Hochtales hinaus einen ausgezeichneten Ruf. Das Interesse an den beliebten Krippenbaukursen sei enorm: „Wir haben eine lange Warteliste. Die Anfragen kommen aus dem ganzen Land“, freut sich Krippenbaumeister Thomas Breitenlechner über die anhaltende Begeisterung.

Besonders erfreulich sei auch, dass sich immer wieder engagierte Krippenbauer finden, die sich der anspruchsvollen Ausbildung zum Krippenbaumeister stellen und diese erfolgreich abschließen. Damit sei auch für die Zukunft dieser traditionsreichen Handwerkskunst bestens vorgesorgt.

Krippenweg öffnet im Dezember

Ein weiterer Höhepunkt der Vorweihnachtszeit dürfte auch heuer wieder der Wildschönauer Krippenweg sein, der ab Dezember wieder seine Besucherinnen und Besucher willkommen heißt. Die feierliche Eröffnung der großen Krippenausstellung im Bergbauernmuseum z’Bach findet am Freitag, 20. November 2026, um 19.30 Uhr statt. Die kunstvollen Arbeiten können dann bis Sonntag, 22. November 18 Uhr, besichtigt werden. (TT)