In Tirol in Behandlung
COPD-Patient erzählt: „24 Stunden Sauerstoff und trotzdem bekomme ich manchmal keine Luft“
Arzt und Patient: Kai Bromm, leitender Oberarzt REHA Zentrum, und der COPD-Betroffene Roland Engler (r.).
© REHA Zentrum Münster
Roland Engler hat seine Leben lang als Koch gearbeitet. In der Pension bekam er die Diagnose COPD. Wie er in der Reha Münster in Tirol gelernt hat, mit der ewigen Atemnot zu leben. Gekannt hat Engler die Krankheit nicht, bevor er betroffen war. So geht es vielen.
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