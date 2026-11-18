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Fünf Kandidaten, echte Kulissen und jeweils drei Szenen: Bei der Suche nach dem neuen James Bond überließ Amazon offenbar wenig dem Zufall. Auch Jeff Bezos schaute bei der entscheidenden Auswahl ganz genau hin.

Bei der Wahl von Robert Pattinson zum neuen James Bond hatte Amazon-Gründer Jeff Bezos nach eigener Aussage ein gewichtiges Wort mitzureden. Er sei „stark involviert“ gewesen, erklärte Bezos bei einem Bühneninterview der Nachrichten-Website „Semafor“.

Dabei war Pattinson offenbar nicht von Beginn an der eindeutige Favorit. Wegen seiner großen Bekanntheit durch „Twilight“ und „Batman“ habe es zunächst leichte Vorbehalte gegen den 40-Jährigen gegeben. Bei den anschließenden Filmtests seien diese Zweifel jedoch verschwunden. Danach sei klar gewesen: „Er ist James Bond.“

Amazon hatte 2022 das Filmstudio MGM gekauft, das traditionell an den Bond-Filmen beteiligt ist. Anfang vergangenen Jahres übernahmen die Amazon-MGM-Studios schließlich auch die kreative Kontrolle über die traditionsreiche Agenten-Reihe.

„Rob hatte etwas Besonderes“

Für die Suche nach dem neuen 007 wurde eine größere Kandidatengruppe zunächst auf fünf Finalisten reduziert. Neben Robert Pattinson sollen Medienberichten zufolge auch Callum Turner („Phantastische Tierwesen“), Josh O’Connor („Challengers“), Jack Lowden („Slow Horses“) und Nicholas Hoult („Superman“) zu den Kandidaten gehört haben. Diese mussten sich laut Bezos klassischen Filmtests stellen: in vollständigen Kostümen, vor echten Kulissen und gemeinsam mit anderen Schauspielern. Jeder Kandidat spielte drei unterschiedliche Szenen.

Anschließend nahm man sich mehrere Stunden Zeit, um die Aufnahmen zu vergleichen. Zwar seien alle fünf Schauspieler überzeugend gewesen, einer habe aber besonders herausgestochen. „Rob hatte etwas Besonderes an sich“, sagte Bezos über Pattinson.

Bezos ist zwar schon seit Jahren nicht mehr Amazon-Chef, als Gründer und großer Anteilseigner hat er bei dem Konzern jedoch weiterhin erhebliches Gewicht. (APA, TT.com)