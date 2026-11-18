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Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un hat mit dem Besuch einer Baustelle für ein neues Ski-Resort an der Grenze zu China für Aufsehen gesorgt. Wie die staatliche Nachrichtenagentur KCNA berichtete, besuchte Kim das Tourismusgebiet am Sonntag und Montag mit für den Bau zuständigen Beamten. Fotos zeigten Kim auf einem weißen Sessel im Schnee. Ein weiteres Bild zeigte eine junge Frau beim Skifahren - augenscheinlich Kims Tochter, die der KCNA-Bericht allerdings nicht erwähnte.

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Das Mädchen, das mit Vornamen Ju-ae heißen soll, könnte nach Annahmen des südkoreanischen Geheimdienstes die Nachfolgerin Kims sein. Nordkoreas Staatsmedien verbreiten immer wieder Aufnahmen, die sie zusammen mit ihrem Vater bei offiziellen Terminen zeigt.

Kim Jong Uns Tochter bretterte gekonnt über die Piste. © APA/AFP/KCNA VIA KNS/STR

Der zukünftige Winterurlaubsort liegt in der Stadt Samjiyon im Norden des Landes an der Grenze zu China. Dort werde derzeit auch ein Flughafen renoviert, berichtete KCNA. Schon im vergangenen Jahr hatte Kim ein Urlaubsresort an der Küste Nordkoreas eröffnet.

Spekulationen über Gipfeltreffen zwischen Kim und Trump

Die Grenznähe des Ski-Resorts ließ Spekulationen aufkommen, Kim könnte womöglich zu einem Gipfeltreffen der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (APEC) im südchinesischen Shenzhen reisen. Am Rande des Treffens wollen US-Präsident Donald Trump, Russlands Präsident Wladimir Putin und Chinas Staatschef Xi Jinping zu einem Dreier-Gespräch zusammenkommen.

Trump hatte jüngst ein Treffen mit Kim suggeriert und damit die Spekulationen angeheizt. Falls es zu einem solchen Treffen käme, würde es in China stattfinden, sagte Trump vor seiner Abreise in Washington. Am Dienstag sagte Trump in der philippinischen Hauptstadt Manila, dass Kim ihn gerne sehen würde. Kremlsprecher Dmitri Peskow hatte laut der Nachrichtenagentur Interfax gesagt, Putin könnte Kim treffen, falls dieser nach China komme.

Kims Reisemöglichkeiten

Vergangene Woche sagte ein Mitarbeiter des südkoreanischen Präsidentenbüros der Nachrichtenagentur Yonhap, dass die Chancen für ein Gipfeltreffen gering seien. Unter Berufung auf mit Nordkorea vertraute Personen schrieb die Nachrichtenagentur außerdem, dass in der Grenzregion derzeit Normalität herrsche.