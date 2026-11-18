volume_up Artikel anhören

Tirol liegt bei der Schulinklusion österreichweit an letzter Stelle. Dass die gemeinsame Schule für Kinder mit und ohne Behinderung funktioniert, zeigt die VS Innere Stadt Innsbruck, die viele Anfragen von betroffenen Eltern ablehnen muss. Damit Inklusion nicht nur von Einzelkämpfern getragen wird, braucht es eine tirolweite Strategie, wird gefordert.