Auch Kindergarten für alle
Gemeinsam statt Sonderschule: Innsbrucker Volksschule zeigt, wie Inklusion funktioniert
Direktorin Carmen Wischounig (zweite von links) mit dem Inklusionsteam der VS Innere Stadt Innsbruck: Marina Tausch, Gabriela Schlünz, Tayfun Kilic und Carina Berner (von links).
© Rita Falk
Tirol liegt bei der Schulinklusion österreichweit an letzter Stelle. Dass die gemeinsame Schule für Kinder mit und ohne Behinderung funktioniert, zeigt die VS Innere Stadt Innsbruck, die viele Anfragen von betroffenen Eltern ablehnen muss. Damit Inklusion nicht nur von Einzelkämpfern getragen wird, braucht es eine tirolweite Strategie, wird gefordert.
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