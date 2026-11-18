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Aufgrund des starken Einflusses, den die Social-Media-Plattform TikTok auf Jugendliche hat, starten Österreich und Deutschland den Versuch, die Datenverarbeitung einem europäischen Unternehmen zu übergeben. Das Vorhaben soll die Algorithmen sichern und die digitale Unabhängigkeit Europas stärken.

„Zu lange haben wir zugeschaut, wie Europa immer stärker durchdrungen wurde von digitalen Diensten, die nicht den demokratischen Grundwerten Europas verpflichtet sind, sondern ökonomischen und geopolitischen Interessen Dritter“, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung des Digitalstaatssekretärs Alexander Pröll (ÖVP) und des deutschen Medienministers Wolfram Weimer am Mittwoch.

In vielen Ländern werde derzeit über den Schutz von Minderjährigen vor den negativen Auswirkungen digitaler Angebote diskutiert. Auch die Hoheit über die eigenen Daten und die demokratische Meinungsbildung seien von wesentlicher Bedeutung.

Verstöße und Risiken der Plattform

„In der Konsequenz ist digitale Souveränität deshalb auch eine Frage der Resilienz unserer demokratischen Öffentlichkeit und damit letztlich auch der nationalen Sicherheit“, heißt es weiter. Denn bei TikTok liefen Daten-, Plattform- und Drittstaatenrisiken zusammen.

Die EU-Kommission hat TikTok in der Vergangenheit bereits öfter Verstöße gegen das europäische Datenschutzrecht im Zusammenhang mit Wahlen, Jugendschutz und Plattformdesign vorgeworfen und dazu Verfahren eingeleitet.

Ein Schritt zu europäischer digitaler Souveränität

Eine Lösung müsse jedenfalls direkt bei dem chinesischen Mutterkonzern ByteDance ansetzen, der an chinesischen Interessen ausgerichtet sei und dem chinesischen Staat Zugriffsmöglichkeiten auf die Daten von Millionen europäischen Usern biete.

„Wenn wir eine europäische Eigentümerstruktur für die Betätigung von TikTok in Europa schaffen und damit zugleich auch die wesentliche technologische Infrastruktur in europäische Verantwortung legen, würden wir einen wichtigen Schritt hin zu einer wirklichen europäischen digitalen Souveränität ermöglichen“, argumentieren Pröll und Weimer. Andere europäische Länder seien eingeladen, sich der Allianz anzuschließen.