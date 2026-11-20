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Traditionshaus, Frühstückstreff oder kleiner Geheimtipp: Wo kehrt ihr besonders gerne ein? Wir suchen Tirols beliebtestes Café oder Kaffeehaus.

Ein Café ist oft mehr als ein Ort für Kaffee: Hier trifft man Freunde und Kollegen, gönnt sich ein Stück Kuchen, startet mit einem ausgiebigen Frühstück ins Wochenende oder nimmt sich eine gemütliche Auszeit.

Doch welches Café oder Kaffeehaus ist bei euch besonders beliebt? Das wollen wir bei unserem nächsten großen Gastro-Voting herausfinden.