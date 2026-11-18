Jetzt Favoriten nominieren
Wo kehrt ihr am liebsten ein? Wir suchen die beliebtesten Cafés in Tirol
Kaffee, Kuchen und gemütliche Stunden: Welches Café oder Kaffeehaus ist euer persönlicher Favorit in Tirol?
© Rita Falk
Traditionshaus, Frühstückstreff oder kleiner Geheimtipp: Wo kehrt ihr besonders gerne ein? Wir suchen Tirols beliebtestes Café oder Kaffeehaus.
Ein Café ist oft mehr als ein Ort für Kaffee: Hier trifft man Freunde und Kollegen, gönnt sich ein Stück Kuchen, startet mit einem ausgiebigen Frühstück ins Wochenende oder nimmt sich eine gemütliche Auszeit.
Doch welches Café oder Kaffeehaus ist bei euch besonders beliebt? Das wollen wir bei unserem nächsten großen Gastro-Voting herausfinden.
Jetzt seid ihr gefragt: Nennt uns euer Lieblingscafé oder Kaffeehaus in Tirol. Die meistgenannten Lokale qualifizieren sich für das finale Voting. Bis 23. November (23.59 Uhr) kann man seinen Favoriten nominieren.
Kommentare