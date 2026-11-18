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Fleisch und Gemüse waren etwas günstiger als vor einem Jahr. Treibstoffe, Gas und Heizöl heizten die Teuerung an.

Die Teuerung in Österreich ist im Oktober bei 3,6 Prozent gelegen. Damit verharrte der Preisauftrieb auf dem Niveau des Vormonats September, ihre Schnellschätzung bestätigte die Statistik Austria. Wesentlicher Dämpfer sei die erweiterte Spritpreisbremse mit Wirkung seit Anfang des Monats gewesen, gleichzeitig verstärkten aber höhere Preise für Erdgas und Heizöl den Inflationsdruck, gaben die Statistiker bekannt.

Wichtigster Inflationstreiber blieb der Bereich Verkehr, dem auch die Spritpreise zugerechnet werden. Diese fielen um rund ein Drittel höher als im Vorjahresmonat aus, wären aber ohne Preisbremse weiter nach oben geschnellt. Die Teuerung im gesamten Verkehrssektor lag im Durchschnitt bei 9,4 Prozent, etwas weniger als im September (10 Prozent), wobei sich vor allem die Inflation bei Flugticketpreisen (plus 6,0 Prozent) abschwächte. Ausgleichend im Sinne der Gesamtinflation hätten wiederum niedrigere Lebensmittelpreise gewirkt. „Vor allem Fleisch und Gemüse waren etwas günstiger als vor einem Jahr“, berichtete Statistik-Austria-Generaldirektorin Manuela Lenk.

Bei den Preisen für Haushaltsenergie gab es einen Anstieg um 7,3 Prozent, nach 4,7 Prozent im September. Ausschlaggebend dafür war ein stärkerer Preisauftrieb bei Gas (plus 16,2 Prozent). Außerdem dämpften die Strompreise die Inflation weniger als zuletzt (minus 7 Prozent gegenüber minus 9,3 Prozent im September), Heizöl stieg zum Vorjahr gar um 70 Prozent, hieß es von der Statistik Austria.