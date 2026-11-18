Jetzt mitmachen und gewinnen
Was backt oder kocht ihr jedes Jahr? Wir suchen Tirols liebste Weihnachtsrezepte
Ob Weihnachtskekse oder festliches Menü – die Weihnachtszeit hat kulinarisch einiges zu bieten.
© Patrick Steiner/Canva
Vanillekipferl nach Omas Rezept, selbst gemachte Kiachl oder ein Weihnachtsklassiker, der in eurer Familie seit Generationen nicht fehlen darf: In der Vorweihnachtszeit wecken vertraute Rezepte oft besonders schöne Erinnerungen.
Diese Rezepte wollen wir sammeln: Schickt uns euer liebstes Weihnachtsrezept – am besten gleich mit einem Foto des fertigen Ergebnisses.
Mitmachen lohnt sich
Unter allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern verlosen wir drei MPREIS-Gutscheine im Wert von 150 bis 300 Euro.
Eure besten Rezepte präsentieren wir auf tt.com und in unserem Gaumenfreuden-Newsletter am 10. Dezember.
Kommentare