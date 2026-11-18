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Vanillekipferl nach Omas Rezept, selbst gemachte Kiachl oder ein Weihnachtsklassiker, der in eurer Familie seit Generationen nicht fehlen darf: In der Vorweihnachtszeit wecken vertraute Rezepte oft besonders schöne Erinnerungen.

Diese Rezepte wollen wir sammeln: Schickt uns euer liebstes Weihnachtsrezept – am besten gleich mit einem Foto des fertigen Ergebnisses.

Mitmachen lohnt sich Unter allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern verlosen wir drei MPREIS-Gutscheine im Wert von 150 bis 300 Euro.