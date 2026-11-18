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Am ehemaligen Kasernenareal entsteht ein neues Viertel, das sogenannte Zukunftsquartier. Am Dienstag fand dort der Spatenstich für die nächste Etappe statt – den Bau von 169 Wohnungen.

Kufstein – Als „Herzstück“ der Kufsteiner Wohnbauoffensive gilt die Bebauung des ehemaligen Kasernenareals in der Salurnerstraße. Dort wurde erst kürzlich das neue Studierendenwohnheim feierlich eröffnet, am Dienstag fand der Spatenstich für das nächste Großprojekt am Areal statt: Den Bau von 169 Wohnungen gemeinsam mit GHS-Wohnbau und der neuen Heimat Tirol (NHT).

Die GHS ist für die Umsetzung eines Baufelds mit 55 Wohnungen, 60 Tiefgaragenabstellplätzen und einer Gewerbeeinheit verantwortlich, die NHT errichtet 114 Mietwohnungen, 121 Tiefgaragenabstellplätze sowie vier Gewerbeeinheiten. Zu einem späteren Zeitpunkt sind noch einmal weitere 32 Wohneinheiten beim Baufeld 5 der GHS sowie 43 Wohneinheiten beim Baufeld 6 der NHT vorgesehen.

Leistbarer Wohnraum im Zukunftsquartier

„Die Schaffung von leistbarem Wohnraum für die Kufsteinerinnen und Kufsteiner ist eine wesentliche Säule des Zukunftsquartiers und wir freuen uns mit der NHT und GHS zwei erfahrene und kompetente Partner an der Seite zu haben“, so Bürgermeister Martin Krumschnabel beim feierlichen Spatenstich.

Die Grundlage für das Projekt ist der städtebauliche Masterplan vom Architekturbüro Snøhetta. Die langgestreckte Zeilenbebauung entlang der Salurnerstraße übernimmt dabei die Funktion eines Lärmschutzes. Vorgesehen sind außerdem ausladende Grünflächen und Plätze, die durch ein feinmaschiges Wegenetz miteinander verbunden sind, heißt es von den Projektverantwortlichen.

Überschüssiger Strom für Allgemeinheit

Bei der Energieversorgung setzt man auf Fernwärme und großflächige PV-Anlagen am Dach. Der überschüssige Sonnenstrom werde der Allgemeinheit in den Bereichen Tiefgarage, Aufzug, Stiegenhaus dabei gratis zur Verfügung gestellt. Die Schlüsselübergabe ist für den Herbst 2028 geplant. Die Gesamtbaukosten betragen rund 52,6 Mio. Euro.

„Wir sind sehr stolz, bei diesem nächsten, für Kufstein prägenden Bauvorhaben dabei sein zu dürfen“, erklärte NHT-Geschäftsführer Johannes Tratter beim Spatenstich. GHS-Vorstand Dietmar Waldeck betont: „Wir freuen uns, dass unser gemeinsames Konzept dafür ausgewählt wurde.“ Die beiden gemeinnützigen Wohnbauträger haben sich dazu die Architekturhalle aus Telfs mit ins Boot geholt. (TT)