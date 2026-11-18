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Der neue James Bond ist gefunden, die Frau an seiner Seite noch nicht. Während Wettanbieter bereits erste Favoritinnen sehen, bringt das US-Branchenmagazin „Variety“ gleich 19 mögliche Kandidatinnen ins Spiel.

Seit Kurzem steht fest, wer künftig im Auftrag Ihrer Majestät unterwegs sein wird: Robert Pattinson übernimmt die Rolle des James Bond. Eine mindestens ebenso spannende Personalfrage ist allerdings noch offen: Wer wird das neue Bond-Girl? Eine Britin wie Pattinson, ein internationaler Superstar oder vielleicht ein Name, den bislang kaum jemand auf der Rechnung hat? Offiziell ist noch nichts bekannt, entsprechend wild wird bereits spekuliert.

Besonders häufig fallen derzeit die Namen Sydney Sweeney und Zendaya. Vor allem Zendaya scheint auf den ersten Blick eine naheliegende Wahl zu sein. Schließlich kennt sie Regisseur Denis Villeneuve bereits bestens aus den „Dune“-Filmen. Auch mit Pattinson stand sie bereits vor der Kamera. Gerade diese Verbindungen könnten sie allerdings fast schon zur allzu offensichtlichen Kandidatin machen.

Auch bei Wettanbietern werden zahlreiche weitere Schauspielerinnen gehandelt. Zu den Namen mit guten Chancen zählen unter anderem Anya Taylor-Joy („Das Damengambit“), Chase Infiniti („One Battle After Another“), Margaret Qualley („Poor Things“) und Mikey Madison („Anora“).

Mögliche Kandidatinnen open_in_full © APA/AFP/CHRIS DELMAS © APA/AFP/CHRIS DELMAS © APA/AFP/LISA O´CONNOR © APA/AFP/COLE BURSTON © APA/AFP/COLE BURSTON © APA/AFP/LISA O'CONNOR © IMAGO/Xavier Collin/Image Press Agency © APA/AFP/ANGELA WEISS © APA/AFP/KATIE FLORES © APA/AFP/KENZO TRIBOUILLARD © IMAGO/LounisPhotography/ABACA

„Variety“ nennt gleich 19 Kandidatinnen

Das Rätselraten beschäftigt mittlerweile auch Hollywood selbst. Das US-Branchenmagazin „Variety“ veröffentlichte eine Liste mit gleich 19 Schauspielerinnen, die nach Ansicht der Redaktion für eine Rolle an Pattinsons Seite infrage kommen könnten. Darunter befinden sich Florence Pugh („Oppenheimer“, „Dune: Teil 2“), Emily Blunt („Der Teufel trägt Prada“), Adria Arjona („A Killer Romance“), Simone Ashley („Sex Education“, „Bridgerton“) und Sophie Turner („Game of Thrones“).

Für einige der Kandidatinnen spricht dabei auch ihre Verbindung zu Regisseur Denis Villeneuve. Mit Zendaya arbeitete er bei „Dune“, Emily Blunt führte er in „Sicario“ durch einen düsteren Actionthriller. „Variety“ bringt zudem Adria Arjona ins Spiel: Die puerto-ricanische Schauspielerin sammelte zuletzt reichlich Actionerfahrung und spielt außerdem im neuen „The Thomas Crown Affair“ eine FBI-Agentin.

Wer tatsächlich an Pattinsons Seite in das Bond-Universum einziehen wird, bleibt vorerst geheim. Fest steht nur: Seit die wichtigste Personalie geklärt ist, richtet sich der Blick zunehmend auf die Besetzung rund um den neuen 007. (TT.com)