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Auf dem Rad statt auf der Skipiste erwischen wir Valentina Rings-Wanner bei unserem spontanen Anruf. Nach ihren ersten Weltcup-Punkten in Levi bereitet sich die Tiroler Skirennläuferin auf das Heimrennen in Gurgl vor. Warum ihr der Schnee am liebsten ist und was hinter ihren zwei Nachnamen steckt, verrät sie im Podcast „Was tuasch grad?“.