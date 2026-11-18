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Zunehmend entdecken Erwachsene den Glauben neu. Amina Salah aus Inns-bruck hat sich nach langer Suche bewusst für das Sakrament der Taufe entschieden.

Europaweit lassen sich immer mehr Erwachsene taufen. Und das, obwohl die Zahl der Kindertaufen seit Jahren sinkt. In Frankreich waren es zuletzt mehr als 20.000 Erwachsene. Auch in Österreich steigt die Zahl: Nach knapp 200 Erwachsenentaufen im Jahr 2023 waren es 2025 bereits mehr als 350. Viele Menschen finden erst als junge Erwachsene oder später zum christlichen Glauben.

Eine von ihnen ist Amina Salah. Als sie am 14. Juli 2024 in Innsbruck getauft wurde, lag hinter ihr ein Weg, der viele Jahre gedauert hatte. Ihre Entscheidung fiel nicht spontan. „Ich wollte, dass das auf einem guten Fundament steht“, erzählt sie. Die Taufe sollte das Ergebnis einer bewussten Auseinandersetzung sein.

Ein Weg voller Fragen

Aufgewachsen ist Salah in Salzburg. Mit ihren Großeltern ging sie als Kind regelmäßig in die Kirche; ihr Vater ist unreligiös, ihre Mutter steht der katholischen Kirche eher kritisch gegenüber. Als Jugendliche entfernte sie sich ebenfalls vom Glauben und meldete sich vom Religionsunterricht ab. Die Fragen blieben: Warum gibt es so viele christliche Kirchen? Gibt es eine gemeinsame Quelle?

Einen neuen Anstoß erhielt sie mit 18 Jahren während eines Au-pair-Aufenthalts in England. Dort besuchte sie mit ihrer Gastfamilie Gottesdienste der anglikanischen Kirche. „Ich bin mit offenen Armen empfangen worden“, erinnert sie sich. Zum ersten Mal habe sie erlebt, dass sie kritische Fragen stellen konnte und ernst genommen wurde. Der Glaube wurde für sie zu einer offenen Suche statt zu einem Katalog fertiger Antworten. Zurück in Österreich setzte sie diese Suche fort. Sie las, hörte Vorträge und suchte Gespräche mit Seelsorgerinnen und Seelsorgern. Bei der Innsbrucker Unipfarre fand sie eine passende Anlaufstelle.

Hineinwachsen in die Gemeinschaft

Den Katechumenat, die Vorbereitungszeit auf die Taufe, gestaltete sie auf eigene Weise. Statt eines klassischen Unterrichts arbeitete sie sich selbstständig durch den Jugendkatechismus „Youcat“. Wenn Fragen auftauchten, suchte sie das Gespräch mit erfahrenen Christinnen und Christen.

Teil der Initiation bei einer Erwachsenentaufe ist die Spendung der Firmung. © Unipfarre

Im Zentrum des Katechumenats steht das Hineinwachsen in den Glauben. Die Kirche versteht ihn nicht als reine Wissensvermittlung, sondern als Lern- und Lebensweg. Gebet, Gottesdienst, Gemeinschaft und Auseinandersetzung gehören ebenso dazu wie das Kennenlernen der christlichen Tradition. Schon in der frühen Kirche durchliefen Taufbewerber oft mehrere Jahre der Vorbereitung, heute dauert dieser Weg meist rund ein Jahr. „Ich war sehr froh, dass es meine eigene Entscheidung war“, sagt sie.

Ihre Mutter habe den Schritt zunächst nicht verstanden, sei aber zur Feier nach Innsbruck gekommen. Erwachsene sprechen bei der Taufe das Glaubensbekenntnis selbst, legen ihr persönliches Ja zum Glauben ab und empfangen meist in derselben Feier Taufe, Firmung und erstmals die Eucharistie. Diese Form gilt als ursprüngliche Gestalt der christlichen Initiation, also der Einführung in Glaube und Kirche. Wenn Amina heute auf ihren Weg zurückblickt, spricht sie von einer Entwicklung. Einer Suche, die lange vor der Taufe begann und nicht abgeschlossen ist.