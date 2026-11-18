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Am 19. und 20. November verwandelt sich der Imster Stadtsaal in einen Ort der Hilfsbereitschaft: Die Imsterin Irmgard Mark präsentiert ihre liebevoll handgefertigten Wichtel im Rahmen einer Benefizausstellung.

Imst - Jeder von Irmgard Mark hergestellte Wichtel ist ein echtes Unikat. Neben den beliebten Figuren gibt es bei der zweitägigen Ausstellung auch weitere handgefertigte Einzelstücke zu entdecken. Interessierte Besucherinnen und Besucher haben vor Ort die Möglichkeit, die Kunstwerke gegen eine Spende zu erwerben und damit direkt regionale Hilfsprojekte zu unterstützen.

Hinter der Benefizaktion steckt eine persönliche Herzensangelegenheit der Ausstellerin und einstigen Leiterin der „Imster Handarbeitsstube“. „Weil ich weiß, wie es ist, in einer schwierigen Lage zu sein, und ich es wichtig finde, dass wir aufeinander schauen“, erklärt Irmgard Mark ihre Motivation für das Engagement.

Irmgard Mark und Sozial-Landesrätin Eva Pawlata (v.l.) mit den Wichteln, die für einen guten Zweck ein neues Zuhause suchen. © Matt

Die Ausstellung öffnet an beiden Tagen jeweils von 16 bis 21 Uhr ihre Türen im Stadtsaal Imst. Unterstützt wird die Aktion auch von der Stadtgemeinde Imst, die den Raum für die Benefizveranstaltung kostenlos zur Verfügung stellt.