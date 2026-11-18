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Über sieben Jahre nach dem Tod des verurteilten Sexualstraftäters in einer Gefängniszelle glaubt ein Forensiker nicht an Selbstmord.

Der US-amerikanische Forensiker Michael Freeman hält einen Suizid Jeffrey Epsteins durch Erhängen für unwahrscheinlich. Dies erklärte er unter anderem der New York Times. Die Verletzungen ließen sich seiner Ansicht nach am plausibelsten durch eine Strangulation von hinten erklären.

Im August 2019 wurde der verurteilte Sexualstraftäter, der großen Einfluss bis in höchste Politikerkreise genoss, in seiner Zelle in einem Gefängnis in New York erhängt aufgefunden.

Obduktionsakte ein Jahr lang untersucht

Freeman untersuchte ein Jahr lang Epsteins Obduktionsakte, die er von dessen Bruder Mark erhalten hatte. Seine Ergebnisse stellte er am Montag in der Londoner Juristengesellschaft Middle Temple vor. Freeman beschäftigt sich mit Fehlern und Vorurteilen bei der Untersuchung von Todesfällen. Er beriet etwa die Anklage im Verfahren um den Tod von George Floyd.

Freeman stützt seine Aussagen auf Fotos von Epsteins Leichnam sowie gerichtsmedizinische Unterlagen.

Freeman hält die Halsverletzung auf den Obduktionsfotos für untypisch. Auch weitere Verletzungen deuteten für ihn auf einen Kampf hin. Die Ermittler hätten Epsteins Fingernägel nicht auf DNA-Spuren untersucht, erklärte er.

Freemans Einschätzung steht im Widerspruch zu den bisherigen Untersuchungsergebnissen. Diese sprechen von Suizid. Es habe keine Hinweise auf die Beteiligung anderer Personen gegeben. Auch das New Yorker Institut für Rechtsmedizin hält an seiner Einstufung als Suizid fest.