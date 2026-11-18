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Im Rahmen der Initiative White Ribbon Österreich erheben Männer ihre Stimme gegen Gewalt an Frauen. Sie fordern unter anderem eine bundesweite Gewaltschutz-Gesamtstrategie und den Ausbau von Burschenarbeit.

Die Männer-Initiative White Ribbon Österreich hat im Vorfeld einer geplanten Kundgebung Forderungen gegen Gewalt an Frauen präsentiert. Jede dritte Frau in Österreich sei von Gewalt betroffen, jede sechste von Partnergewalt, sagte Simon Březina, Projektleiter von White Ribbon Österreich, am Mittwoch vor Pressevertretern. „Wir akzeptieren das nicht mehr, wir wollen eine Welt ohne Gewalt und Femizide.“ Gefordert wurde unter anderem eine bundesweite Gewaltschutz-Gesamtstrategie.

„Meine Anwesenheit hier symbolisiert gewissermaßen den Schulterschluss, den es braucht, um Gewalt an Frauen und die gesellschaftlichen Verhältnisse, die dazu führen, zu überwinden“, sagte Julia Brož, Geschäftsführerin des Vereins der Wiener Frauenhäuser. Gewalt dürfe nie als Einzelfall betrachtet werden. Denn sie sei ein „Ausdruck von Ungleichheit in Machtverhältnissen in unserer Gesellschaft.“

📞 Hilfe für Betroffene von Gewalt

Zu oft finde eine Täter-Opfer-Umkehr statt, indem der Fokus zu stark auf das Verhalten der Frau gelegt werde. „Ohne Täter gibt es keine Gewalt – sie sind das zentrale Element einer Gewaltbeziehung.“ Und in den allermeisten Fällen seien die Täter Männer. Zentral sei, dass auch Männer in diesem Bereich gesellschaftliche Verantwortung übernehmen, dafür stehe die Initiative.

„Müssen in Strukturen hinein“

Wichtig sei, die Männer dort zu erreichen, wo Gewalt gegen Frauen beginne, ergänzte Romeo Bissuti, Obmann von White Ribbon Österreich. Das sei dort, wo das Selbstbestimmungsrecht von Frauen nicht ernst genommen wird. Das habe nicht nur individuelle, sondern auch strukturelle Hintergründe. In den strukturellen Bedingungen liege auch die Lösung. Als Beispiel nannte er die verpflichtende Beratung für Männer, die ein Betretungsverbot haben. „Warum gibt es das? Weil es gesetzlich verankert wurde, weil es festgeschrieben wurde. Wir müssen in diese Strukturen hinein.“

Neben einer bundesweiten Gesamtstrategie forderte die Initiative, dass das Gewaltschutzsystem konsequent umgesetzt und ausfinanziert wird. Auch eine strukturelle Verankerung sowie eine langfristige Finanzierung der Männer- und Burschenarbeitsstellen seien notwendig, führte Březina aus. Außerdem solle Männerberatung niederschwellig und kostenlos angeboten werden, geschlechterorientierte Burschenarbeit flächendeckend ausgebaut werden.

Es braucht echte Konsequenzen für gewaltfördernde Inhalte im Netz. Simon Březina, White Ribbon Österreich

Täterarbeit und Gewaltprävention dürften nicht an langen Wartezeiten, hohen Kosten oder fehlenden Angeboten scheitern, hieß es. Und schließlich müsse man die digitale Gefahr ernst nehmen: Viele Burschen wären online mit Inhalten der Manosphere (loses, überwiegend antifeministisches und frauenfeindliches Netzwerk, Anm.) konfrontiert. Damit dürfen sie nicht alleine gelassen werden. „Es braucht echte Konsequenzen für gewaltfördernde Inhalte im Netz“, sagte Březina.

Kundgebung am 28. November