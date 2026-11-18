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Bei einer leichten Kollision mit einem Auto ist ein Fußgänger am Mittwoch im Stadtteil Hötting verletzt worden. Die Polizei sucht nun die Lenkerin und Zeugen des Unfalls.

Ein 30-jähriger Fußgänger ist Mittwochmittag bei einer Kollision mit einem Auto in Innsbruck leicht verletzt worden. Der Mann wollte gegen 12.35 Uhr den Schutzweg über die Schneeburggasse überqueren. Laut Polizei blieb ein aus der Höttinger Gasse kommender Pkw zunächst vor dem Kreuzungsbereich stehen. Als sich der Fußgänger bereits in der Mitte des Schutzwegs befand, bog das Auto nach rechts ab und erfasste ihn leicht. Der 30-Jährige konnte sich auf der Motorhaube abfangen und stürzte nicht.

Am Straßenrand signalisierte er der Lenkerin zunächst mit einem „Daumen hoch“, dass alles in Ordnung sei. Die Frau fuhr daraufhin weiter. Kurze Zeit später verspürte der Mann jedoch Schmerzen und verständigte selbst die Rettung.