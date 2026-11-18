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Nach einem Ladendiebstahl in einem Kitzbüheler Lebensmittelmarkt ist es am Mittwoch zu einem Handgemenge zwischen einem 65-Jährigen und einem Ladendetektiv gekommen. Beide gaben laut Polizei an, dabei verletzt worden zu sein.

Der Detektiv hielt den Mann gegen 11.35 Uhr an und forderte ihn auf, mit ins Geschäft zu kommen. Der 65-Jährige kam der Aufforderung laut Polizei nicht nach und stieß den Detektiv weg. Bei dem anschließenden Handgemenge konnte er sich losreißen und zu Fuß flüchten.