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Was bedeutet der Dreiergipfel in Shenzhen, und was bedeutet er nicht? Die Sinologin Susanne Weigelin-Schwiedrzik über eine Weltordnung im Wandel.

Shenzhen – Erstmals in der Geschichte treffen am Donnerstag die Staatschefs von China, Russland und den USA aufeinander. Der Dreiergipfel (am Rande des Gipfels der Pazifikstaaten in Shenzhen, China) lässt die internationale Szene den Atem anhalten.

Allein, dass das Treffen von Xi Jinping, Donald Trump und Wladimir Putin stattfindet, gilt bereits als Signal an die Welt: Sie betrachten sich als ebenbürtig und stellen sich als strategisches Dreieck auf, „an dem sich die Welt auszurichten hat“, erklärt Susanne Weigelin-Schwiedrzik. Die Sinologin hat kürzlich das Buch „China und die Neuordnung der Welt“ herausgebracht, in dem es auch um dieses Dreieck geht.

Der globale Führungsanspruch der drei größten Atommächte wird rhetorisch kaschiert, sagt die Expertin: „Die sagen natürlich nicht, wir sind Imperialisten und werden die Welt unter uns aufteilen. Sondern die formulieren das so: Wir sind bereit, Verantwortung dafür zu übernehmen, dass die in Unordnung geratene Welt wieder in Ordnung kommt.“

Russland wird aufgewertet

Inhaltlich jedoch verfolgen die drei Machtpolitiker unterschiedliche Ziele. Putin soll es gewesen sein, der den Dreiergipfel angeregt hat. Als ein Grund dafür gilt, dass er Unterstützung für seine Forderungen an die Ukraine sucht. Vor allem aber wird Russland dadurch auf der Weltbühne aufgewertet. Es hat zwar nur noch das BIP von Spanien, wie die Europäer gern betonen, aber weiterhin das größte Arsenal an Atomwaffen. Damit untermauert Putin den Großmacht-Anspruch. „Ich glaube, dass das sein Ziel ist und er es durch dieses Treffen erreicht“, sagt Weigelin-Schwiedrzik.

Trump sei dann auf den Zug aufgesprungen. Er hat selbst angekündigt, dass er über die Ukraine sprechen werde. Vor allem aber braucht auch der US-Präsident nach der politischen Ohrfeige bei der Kongresswahl eine Anerkennung seiner Größe. Er will wahrscheinlich mit dem Thema nukleare Abrüstung punkten.

Trump will mit Abrüstung punkten

Der US-Präsident fordert schon lange neue Gespräche über Rüstungskontrolle, an denen auch die Chinesen beteiligt werden sollen. Diese rüsten zwar rasant auf, haben aber weiterhin weniger Sprengköpfe als die USA und Russland – und wollen sich bei der Aufholjagd nicht beschränken lassen. Ersatzhalber könnten sie den nordkoreanischen Diktator Kim Jong-un zu Atom-Gesprächen mit Trump nach Shenzhen zitieren.

Gastgeber Xi wiederum wolle bei dem Dreiertreffen vor allem verhindern, dass über die Ukraine oder atomare Rüstung gesprochen wird bzw. dass China dazu Position beziehen muss, sagt Weigelin-Schwiedrzik. Stattdessen will Chinas Machthaber sein Land vor allem als Technologieriesen und wirtschaftlichen Partner verkaufen.

Die drei Einflusssphären

Gemeinsam sei den drei Staatslenkern aber „die Auffassung, dass in der Welt nur dann wieder Ruhe einkehren kann, wenn sie die Welt in Einflusssphären aufteilen“, meint die Expertin. Trump hat Anspruch auf die westliche Hemisphäre erhoben, Xi auf Taiwan und das Südchinesische Meer, Putin mindestens auf den Raum der früheren Sowjetunion.

Keine Rolle gibt es in diesem Modell für die Europäer. Weigelin-Schwiedrzik: „Europa hat in den Augen des strategischen Dreiecks seine Großmachtfunktion schon längere Zeit nicht mehr gehabt.“ Der Versuch der Europäer, über eine wertebasierte Außenpolitik und die Unterstützung der Ukraine einen Gegenpol zu errichten, „ist meiner Meinung nach gescheitert“, sagt die Expertin. „Und es ist auch ganz deutlich, dass die drei Großmächte das den Europäern noch mal unter die Nase reiben wollten.“

Wenig Substanz, viel Symbolik