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Ein Abend voller spannender Begegnungen: Im Abt-Wernher-Saal des Stifts Wilten wurde die Ausstellung „Auf dem Weg zur Krippe“ eröffnet. Zeitgenössische Kunst, außergewöhnliche Skulpturen und jede Menge Gesprächsstoff sorgten für eine gelungene Vernissage. Auch Abt Leopold Baumberger zeigte sich begeistert und mischte sich interessiert unter die Kunstfreunde.